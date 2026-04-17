Le liste d’attesa? Una vergogna Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’

Nel primo episodio del nuovo vodcast, un esperto ha definito le liste d'attesa come una vera e propria vergogna, sottolineando come i cittadini le vivano come una cosa odiosa e frustrante. La discussione si concentra sulla percezione negativa che le lunghe attese suscitano tra le persone, senza entrare in analisi o deduzioni ulteriori. La conversazione si focalizza sui fatti e sulle reazioni dirette del pubblico riguardo a questo problema.

(Adnkronos) – Le liste d'attesa? "Una vergogna, il cittadino le sente sulla sua pelle come una cosa odiosa". Così il professor Francesco Vaia, oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ma tra i protagonisti della pandemia Covid come direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma e poi come direttore della Prevenzione del ministero.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Liste d’attesa, Modoni (Forza Italia): "Le AUSL garantiscano il diritto alla salute" Leggi anche: La salute ai tempi dei social, esperti a confronto nel vodcast Ssn Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vaia annuncia un Manifesto rivolto alla politica. E sulle liste d’attesa dice una vergogna; Il futuro della sanità pubblica, le proposte di Francesco Vaia; La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa – Trailer; Vaia rilancia il SSN con un manifesto su welfare, liste d'attesa e prossimità. Le liste d’attesa? Una vergogna, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’(Adnkronos) - Le liste d'attesa? Una vergogna, il cittadino le sente sulla sua pelle come una cosa odiosa. Così il professor Francesco Vaia, ... tuobenessere.it Vaia annuncia un Manifesto rivolto alla politica. E sulle liste d’attesa dice una vergognaNon si tratterebbe però di un lancio verso la carriera politica, ha chiarito Vaia ad AdnKronos: Qualche telefonata negli anni passati c'è stata, anche per incarichi molto importanti, ... quotidianosanita.it La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa – Trailer Venerdì 17 aprile, sui canali Adnkronos, sarà disponibile il primo episodio del vodcast "La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d'attesa". Protagonista il prof. Francesco Vaia. In 4 episodi, co facebook