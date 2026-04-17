Le liste d’attesa? Una vergogna Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’

Da periodicodaily.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo episodio del nuovo vodcast, un esperto ha definito le liste d'attesa come una vera e propria vergogna, sottolineando come i cittadini le vivano come una cosa odiosa e frustrante. La discussione si concentra sulla percezione negativa che le lunghe attese suscitano tra le persone, senza entrare in analisi o deduzioni ulteriori. La conversazione si focalizza sui fatti e sulle reazioni dirette del pubblico riguardo a questo problema.

(Adnkronos) – Le liste d'attesa? "Una vergogna, il cittadino le sente sulla sua pelle come una cosa odiosa". Così il professor Francesco Vaia, oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ma tra i protagonisti della pandemia Covid come direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma e poi come direttore della Prevenzione del ministero.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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