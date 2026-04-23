Pnrr? Evitare cattedrali nel deserto Francesco Vaia nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’

Da periodicodaily.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’, Francesco Vaia ha parlato della fine della ‘Missione 6 Salute’ del Pnrr prevista per giugno. Ha sottolineato l’importanza di evitare progetti inutilmente grandi e vuoti, raccomandando di riempire le Case di comunità e gli Ospedali di comunità di personale sanitario e attrezzature.

(Adnkronos) – A giugno si chiude la 'Missione 6 Salute' del Pnrr, "si devono evitare le cattedrali nel deserto, le Case di comunità e gli Ospedali di comunità vanno riempiti di personale sanitario, di attrezzature. Se lo facciamo va benissimo ma se non avviene. L'obiettivo deve essere la continuità ospedale-territorio, evitare che il primo venga.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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