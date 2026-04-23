Pnrr? Evitare cattedrali nel deserto Francesco Vaia nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’

Nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’, Francesco Vaia ha parlato della fine della ‘Missione 6 Salute’ del Pnrr prevista per giugno. Ha sottolineato l’importanza di evitare progetti inutilmente grandi e vuoti, raccomandando di riempire le Case di comunità e gli Ospedali di comunità di personale sanitario e attrezzature.

(Adnkronos) – A giugno si chiude la 'Missione 6 Salute' del Pnrr, "si devono evitare le cattedrali nel deserto, le Case di comunità e gli Ospedali di comunità vanno riempiti di personale sanitario, di attrezzature. Se lo facciamo va benissimo ma se non avviene. L'obiettivo deve essere la continuità ospedale-territorio, evitare che il primo venga.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’(Adnkronos) – Le liste d'attesa? "Una vergogna, il cittadino le sente sulla sua pelle come una cosa odiosa". Uzbekistan senza filtri: viaggio tra le navi nel deserto e le cupole d’oro della Via della SetaUn itinerario nell’Uzbekistan che nessuna cartolina può restituire: dalle mura di mattoni di Khiva fino ai relitti arrugginiti del Mar d’Aral,... Contenuti utili per approfondire Pnrr, le opere che vanno gestite e il rischio cattedrali nel deserto: «Il tutto non finisce col taglio del nastro»Grazie al Pnrr (cioè i soldi dell’Europa) nei Comuni del Veneto arrivano nuove biblioteche per gli studenti, nido per i bambini, giardini attrezzati, ciclabili per collegare i quartieri. Il «Piano ... corrieredelveneto.corriere.it Pnrr, entro il 2026 si chiuderanno i rubinetti: che ne sarà dei progetti scientifici avviati con i fondi europei?Il Pnrr ha, infatti, inondato il sistema di fondi, tutti a scadenza fissa. Abbiamo creato nuove infrastrutture e assunto personale (soprattutto giovani ricercatori con contratti a termine) spesso ... notizie.tiscali.it