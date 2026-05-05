Teb approva il bilancio d’esercizio 2025 | risultato positivo e oltre 3 milioni di passeggeri

L’assemblea di TEB ha approvato il bilancio d’esercizio 2025. La società ha registrato un risultato positivo e ha trasportato oltre 3 milioni di passeggeri durante l’anno. La riunione si è svolta a Ranica, con il consenso dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla relazione finanziaria presentata. Questi dati sono stati ufficialmente approvati dai partecipanti all’assemblea.

Ranica. L’assemblea di TEB ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2025 predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio consuntivo 2025 di TEB S.p.A., Società del Gruppo ATB – partecipata dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Bergamo – si chiude con un risultato positivo di 50.126 euro (49.001 l’anno precedente). L’anno è stato caratterizzato dal forte impegno della Società per la realizzazione della nuova Linea T2 Bergamo – Villa d’Almè. Tra i principali interventi realizzati nel 2025 si segnala l’inaugurazione del nuovo sottopasso della circonvallazione Fabriciano a Bergamo, alla presenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno degli interventi più significativi del cantiere della nuova linea tramviaria.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Bcc Milano, l’assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio 2025 con 77 milioni di euro di utile Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Altri aggiornamenti Teb approva il bilancio d’esercizio 2025: risultato positivo e oltre 3 milioni di passeggeriIl voto complessivo per il servizio dei passeggeri della Linea T1 Bergamo-Albino è pari a 9. Nel 2026 si raggiungeranno gli 80 dipendenti ... bergamonews.it TEB approvato Bilancio d’esercizio 2025. Oltre 3 mln di passeggeri e voto 9 su servizio T1 Bergamo-Albino(FERPRESS) – Ranica, 5 MAG – L’assemblea di TEB ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2025 predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio consuntivo 2025 di TEB S.p.A., Società del Gruppo ... ferpress.it