Serena Rossi a Palermo con il suo spettacolo SereNata a Napoli in scena al teatro Al Massimo

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga L'attrice e cantante Serena Rossi sarà la protagonista dello spettacolo "Serenata a Napoli", in scena al teatro Al Massimo dal 27 febbraio al 7 marzo. Scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, la direzione musicale e gli arrangiamenti sono del maestro Valeriano Chiaravalle. La regia è di Maria Cristina Redini. Lo spettacolo è un omaggio musicale e poetico alla città partenopea, accompagnato da un'orchestra dal vivo diretta dal maestro Chiaravalle, in un viaggio tra storia, emozioni e tradizione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Serena Rossi incanta Cosenza: doppio sold out al Rendano per “SereNata a Napoli”Serena Rossi ha riempito il Teatro Rendano di Cosenza con due serate piene di entusiasmo, dopo aver venduto tutti i biglietti per il suo spettacolo “SereNata a Napoli”.

Leggi anche: Serena Rossi in “SereNata a Napoli” all'Augusteo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: SereNata a Napoli: Partenope in musica e parole; Serena Rossi in SereNata a Napoli’ a marzo 2026 a Catania; SERENA ROSSI, SERENATA A NAPOLI; Serena Rossi: La Sicilia è casa, a Napoli non siamo secondi a nessuno. L'inclusione un'enorme ricchezza.

Da Palermo l'appello al NO al referendum: il 7 marzo giornata di mobilitazione nazionaleDa Palermo parte un appello nazionale per votare NO al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. Oltre mille cittadine e cittadini hanno già sottoscritto il documento promosso ... virgilio.it

Era accusato di aver diffamato tre giudici di Palermo: Marco Travaglio assolto in Appello a RomaAssolto in Appello Marco Travaglio dall'accusa di aver diffamato tre giudici siciliani per un articolo pubblicato nell'ottobre del 2013 a commento delle motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale ... virgilio.it

Concerti Sicilia. . Serena Rossi in “SereNata a Napoli” 09/10 Marzo 2026 CataniaTeatro Metropolitan biglietti su Ticketone Agave Spettacoli - facebook.com facebook

Il 25 febbraio, a Bologna, inizieranno le riprese de L'ombra, la nuova serie dei Manetti Bros. Dureranno per circa quattro mesi e si divideranno tra Cave del Predil, Trieste e Milano. L'ombra è prodotta da Mompracem e Rai Fiction e andrà in onda prossimament x.com