Un nuovo progetto mira a riqualificare alcuni edifici storici nei piccoli borghi, tra cui vecchi granai, trasformandoli in centri di attività culturale e artistica. L’obiettivo è sviluppare nuove opportunità economiche attraverso l’uso di spazi già esistenti, come quelli destinati a residenze per artisti e spazi di rappresentanza. Il piano prevede anche un censimento di altri luoghi storici pronti a essere riqualificati per scopi simili.

? Cosa scoprirai Come possono i vecchi granai diventare motori di ricchezza locale?. Quali spazi storici verranno censiti per le nuove residenze artistiche?. Chi guiderà il coordinamento tra teatri e amministrazioni dei piccoli comuni?. Perché il teatro può fermare lo spopolamento dei borghi isolati?.? In Breve Gigi Savoia e Ettore Massarese approfondiscono il concetto di economia circolare culturale.. Gianfranco Rotondi sottolinea l'importanza strategica del progetto per l'area dell'Irpinia.. Il piano prevede il censimento di castelli e granai per residenze artistiche.. Il coinvolgimento dei giovani mira a contrastare lo spopolamento nei piccoli borghi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro nei borghi: il piano per far crescere l’economia locale

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