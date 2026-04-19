Foreste in Val di Vara | il piano per far crescere l’economia locale

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle valli della provincia di La Spezia, si sta sviluppando un piano destinato a influenzare le foreste della regione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico locale senza compromettere l’ambiente. La questione riguarda la gestione delle aree boschive e il loro ruolo nel sostegno alle attività economiche, in un’area che da tempo si confronta con la necessità di trovare un equilibrio tra tutela e sfruttamento delle risorse naturali.

Il destino delle foreste liguri si giocherà tra le valli della provincia di La Spezia, dove il confine tra la salvaguardia dell’ambiente e la crescita economica locale deve essere tracciato con precisione. Giovedì 23 aprile, alle ore 16:30, la sala consiliare del Comune di Sesta Godano ospiterà un seminario cruciale intitolato Gestione forestale in Val di Vara: sostenibilità e sviluppo locale. L’incontro, che vede protagonista Confartigianato insieme a Regione Liguria, ASL e Carabinieri Forestali, punta a trasformare i vincoli normativi in opportunità concrete per il comparto boschivo. Un tavolo tecnico tra sicurezza territoriale e gestione delle risorse.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Foreste in Val di Vara: il piano per far crescere l’economia locale

Two veterans return home and are determined to start building their own economy.

Video Two veterans return home and are determined to start building their own economy.

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