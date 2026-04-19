Nelle valli della provincia di La Spezia, si sta sviluppando un piano destinato a influenzare le foreste della regione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico locale senza compromettere l’ambiente. La questione riguarda la gestione delle aree boschive e il loro ruolo nel sostegno alle attività economiche, in un’area che da tempo si confronta con la necessità di trovare un equilibrio tra tutela e sfruttamento delle risorse naturali.

Il destino delle foreste liguri si giocherà tra le valli della provincia di La Spezia, dove il confine tra la salvaguardia dell’ambiente e la crescita economica locale deve essere tracciato con precisione. Giovedì 23 aprile, alle ore 16:30, la sala consiliare del Comune di Sesta Godano ospiterà un seminario cruciale intitolato Gestione forestale in Val di Vara: sostenibilità e sviluppo locale. L’incontro, che vede protagonista Confartigianato insieme a Regione Liguria, ASL e Carabinieri Forestali, punta a trasformare i vincoli normativi in opportunità concrete per il comparto boschivo. Un tavolo tecnico tra sicurezza territoriale e gestione delle risorse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foreste in Val di Vara: il piano per far crescere l’economia locale

Two veterans return home and are determined to start building their own economy.

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