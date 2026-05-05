Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, la stagione 202526 ha registrato una presenza di oltre 10.000 spettatori. La sala si conferma popolata da un pubblico numeroso, senza segni di diminuzione. La programmazione teatrale continua ad attirare numerosi visitatori, mantenendo viva l’attività culturale del teatro. La stagione si è svolta con successo, evidenziando la costante affluenza di pubblico.

Il teatro Goldoni di Bagnacavallo non conosce segni di cedimento: la stagione 202526 conferma la partecipazione di oltre 10.000 spettatori consolidando il suo importante ruolo nella vita culturale della città. La stagione, organizzata nel solco della pluriennale collaborazione tra l’amministrazione comunale e Accademia PerdutaRomagna Teatri, ha dunque consolidato il Goldoni come un punto di riferimento centrale della cultura bagnacavallese, grazie all’oggettiva qualità e pluralità espressiva di un Teatro d’Arte e popolare che unisce tradizione e contemporaneità, accogliendo pubblici diversi e di ogni età. Un polo culturale ’aperto’, sia per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Stagione da 10mila spettatori

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