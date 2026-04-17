Bagnacavallo al Goldoni Elisabetta Pozzi Gigio Alberti e Giuseppe Sartori in The Other Side
Una casa in mezzo alle montagne. Una guerra in corso. Una vecchia coppia lì sopravvive, identificando esotterrando soldati, vittime anonime del conflitto. L’annuncio improvviso della pace e l’arrivo di un terzo personaggio ne scuotono la quotidianità. Ma è l’arrivo di un terzo personaggio e del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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