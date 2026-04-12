Il Teatro Masaccio di Arezzo terminerà la stagione 202526 con un appuntamento di teatro di narrazione previsto per giovedì 16 aprile alle ore 21. Sul palco salirà Ascanio Celestini con lo spettacolo intitolato “Poveri Cristi”. La rappresentazione conclude il ciclo di eventi della stagione, che ha visto diverse performance teatrali e coinvolgimenti del pubblico locale. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale prima della pausa estiva.

Arezzo, 12 aprile 2026 – Si chiude nel segno del teatro di narrazione la stagione 202526 del Teatro Masaccio, che giovedì 16 aprile alle ore 21 ospiterà sul palco Ascanio Celestini con lo spettacolo “Poveri Cristi”. Un appuntamento di particolare rilievo, affidato a una delle voci più autorevoli e riconoscibili della scena teatrale italiana contemporanea. Promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, la stagione si conclude dunque con un artista capace di coniugare ricerca storica, impegno civile e una potente capacità di racconto. Attore, autore e regista, Celestini ha costruito negli anni un percorso originale che attraversa la memoria collettiva e le contraddizioni del presente, portando in scena storie che danno voce a chi spesso resta ai margini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Masaccio, la stagione si chiude con Ascanio Celestini e “Poveri Cristi”

Ascanio Celestini chiude la stagione teatrale del Masaccio con “Poveri Cristi”Arezzo, 11 aprile 2026 – Ascanio Celestini chiude la stagione teatrale del Masaccio con “Poveri Cristi”.

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