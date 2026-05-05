TchoukBall Festival la 22esima edizione è sport e relax | cinque tornei dai giovanili allo Slam e aperitivi in riva al mare

Dal 8 al 10 maggio si svolge sulla spiaggia di Viserba, tra i bagni 24 e 36, la 22esima edizione del TchoukBall Festival. L'evento prevede cinque tornei dedicati a diverse categorie, tra cui le giovanili e il torneo Slam, accompagnati da momenti di relax con aperitivi in riva al mare. La manifestazione offre un fine settimana dedicato allo sport e al divertimento sulla spiaggia.

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio sulla spiaggia di Viserba (bagni 24-36) torna il TchoukBall Festival - giunto quest'anno alla 22esima edizione - per un weekend di divertimento sulla spiaggia. Un’occasione per scoprire uno sport internazionale che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Seconda edizione del Mondello festival: cinque giorni di sport e talk tematici, gli Zero Assoluto in concertoLo sport protagonista a Mondello con esibizioni e gare sui campi di beach volley, padel e footvolley, e ancora l'adrenalina e il divertimento degli... "Rotta dei Florio": al via la quinta edizione tra sport, storia e mareEntra nel vivo la quinta edizione della “Rotta dei Florio”, la regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, pronta a richiamare...