Rotta dei Florio | al via la quinta edizione tra sport storia e mare

È iniziata la quinta edizione della “Rotta dei Florio”, una regata d’altura organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria. La manifestazione coinvolge equipaggi provenienti dalla Sicilia e da altre parti d’Italia, attirando appassionati di vela e sport velici. La competizione si svolge lungo un percorso che mette in evidenza elementi di storia e mare, con partecipanti pronti a sfidarsi in questa tradizione annuale.

Entra nel vivo la quinta edizione della “Rotta dei Florio”, la regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, pronta a richiamare alcuni tra i migliori equipaggi del panorama velico siciliano e nazionale. L’evento si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 aprile lungo il tratto di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Dalla Via Appia al Mare Nostrum": via alla quinta edizione del Certamen BrundisinumBRINDISI - Saranno due giornate all’insegna dello studio, del confronto e della valorizzazione del patrimonio culturale quelle del 22 e 23 aprile al... Al via la quinta edizione del ”Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”Da aprile a Natale a prendere la scena sarà uno straordinario ed inedito viaggio culturale itinerante nei piccoli villaggi rurali d’epoca medievale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sulle rotte dei Florio con Can Yamal; On Air 2026, Can Yaman e Rossella Brescia tra gli ospiti; ON AIR FESTIVAL: Tra serie TV, cinema e impagno sociale; San Giorgio d'oro 2026, la cerimonia di premiazione: le foto. Rotta dei Florio, dal 24 al 26 aprile la quinta edizionePALERMO – Entra nel vivo la quinta edizione della Rotta dei Florio, la regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, pronta a richiamare alcuni tra i migliori equipaggi del ... livesicilia.it Sulle rotte dei Florio con Can YamalQuest'anno ci sarà anche l'attore turco alla quinta edizione della regata che ripercorre le storiche tratte commerciali ... rainews.it PNRR, LA SFIDA DOPO IL 2026: Confindustria Foggia traccia la rotta tra infrastrutture e riforme - Video - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Gli Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta per il blocco, l'Iran giustizia un uomo accusato di collaborare con il Mossad. #ANSA x.com