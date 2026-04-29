Seconda edizione del Mondello festival | cinque giorni di sport e talk tematici gli Zero Assoluto in concerto

A Mondello si svolge la seconda edizione del festival, che dura cinque giorni e comprende eventi sportivi e incontri tematici. Durante la manifestazione si sono svolte gare di beach volley, padel e footvolley, oltre a competizioni di surf, windsurf e Sup. Sono stati inoltre organizzati sessioni di yoga, calisthenics, cycling e altre discipline fitness e olistiche. Tra gli appuntamenti musicali, è previsto il concerto degli Zero Assuto.

Lo sport protagonista a Mondello con esibizioni e gare sui campi di beach volley, padel e footvolley, e ancora l'adrenalina e il divertimento degli sport acquatici come surf, windsurf e Sup ma spazio anche alle discipline fitness & olistiche, con yoga, calisthenics, cycling e tanto altro. Tutto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Due giorni di concerti, talk e street food: il Festival del Primo Maggio torna a GalliateDopo il debutto dello scorso anno, che ha registrato oltre 2mila presenze, il Festival del Primo Maggio torna a Galliate per l'edizione 2026 con un... Bellaria Film Festival, al via la 44esima edizione: anteprime, concorsi, retrospettive e talkDal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival torna a essere la casa sul mare del cinema indipendente italiano, giunto quest'anno alla sua 44esima...