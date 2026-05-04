Martedì 5 maggio si terrà a Milano un presidio organizzato dalla maggioranza delle sigle sindacali del settore taxi. L’evento si svolge in strada, con l’obiettivo di chiedere regole più chiare e controlli più efficaci. La manifestazione coinvolge diversi rappresentanti del settore che si sono riuniti per sostenere le loro richieste davanti a una serie di criticità legate alle normative e alla tutela degli operatori.

Martedì 5 maggio a Milano il presidio promosso dalla maggioranza delle sigle sindacali milanesi del settore taxi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle criticità che da tempo interessano il trasporto pubblico non di linea, in particolare nel rapporto tra taxi, NCC e piattaforme digitali. Al centro della mobilitazione ci sono la richiesta di controlli più efficaci e continuativi, il rispetto delle norme e la necessità di garantire condizioni di equilibrio tra operatori che svolgono attività diverse e sono soggetti a regole differenti. Tra i temi segnalati dalla categoria figurano l’utilizzo distorto di alcune autorizzazioni NCC, la presenza di piattaforme che operano in un quadro non sempre adeguatamente controllato e la difficoltà di assicurare verifiche costanti sul territorio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Taxi, martedì 5 maggio presidio a Milano per chiedere regole chiare e controlli reali

Notizie correlate

BRT e mobilità urbana, confronto tra Casartigiani e istituzioni: “Servono regole chiare e integrazione con taxi e NCC”Tarantini Time QuotidianoAprire un confronto diretto sui cambiamenti che interesseranno la città e sulle ricadute per imprese e cittadini.

Sciopero dei taxi martedì 5 maggioSciopero nel settore taxi nella città di Napoli, per la giornata di martedì 5 maggio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 22:00.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito; Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio; Troppi ncc e golf cart sulle strade di Roma, i tassisti preparano la protesta in Campidoglio; Maggio sarà un mese pieno di scioperi, tre generali. Bus, treni, aerei, scuola: le date e gli orari.

Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al PlebiscitoI sindacati dei tassisti hanno proclamato uno sciopero dei taxi per martedì 5 maggio, dalle ore 8 alle 22. Il corteo partirà da piazza Garibaldi e proseguirà lungo Corso Umberto. Breaking news e stori ... fanpage.it

Scioperi trasporti dal 4 al 9 maggio: stop a treni, bus e taxiNuova settimana complicata per chi si sposta per lavoro. Tra il 4 e il 9 maggio sono diversi gli scioperi che coinvolgono trasporti ferroviari, locali e taxi. Si tratta di agitazioni territoriali e na ... msn.com

Proclamato sciopero del settore taxi nella Città di Napoli, per la giornata di: martedì , dalle ore 8:00 alle ore 22:00 Saranno garantiti i servizi emergenziali e gli spostamenti di persone con disabilità comune.napoli.it/novita/scioper… x.com

La prima BYD Seal come taxi. Un collega mi ha detto che fa comodamente 520/540 km. E così in una sola foto ci sono ben 3 auto elettriche: Tesla, BYD e Marvel MG ovviamente! Dietro di noi, nel parcheggio, c'erano anche altre 2 Tesla e una Enyaq. - facebook.com facebook