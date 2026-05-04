A Milano, circa 150 taxi si sono radunati in piazza per manifestare contro l’abusivismo nel settore dei trasporti. La protesta mira a denunciare la concorrenza di piattaforme digitali considerate da molti come causa di pratiche sleali. La mobilitazione ha attirato l’attenzione sulla difficile situazione degli operatori tradizionali, che chiedono interventi per tutelare il servizio pubblico e la loro attività. La manifestazione ha coinvolto autisti e rappresentanti del settore.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la protesta la qualità del trasporto per i milanesi?. Perché le piattaforme digitali sono accusate di concorrenza sleale?. Chi sono le aziende di noleggio che mettono in crisi i tassisti?. Perché il Comune di Milano è chiamato a rispondere della situazione?.? In Breve Corteo 5 maggio dalle 14:00 da Piazza Luigi di Savoia a Piazza Scala.. Sigle Taxiservice, Ugl, Federtaxi e Uritaxi coordinano la mobilitazione milanese.. Proteste simultanee previste anche nelle città di Roma, Napoli e Torino.. Adesione delle organizzazioni Satam, Tam e Unione Artigiani al presidio pomeridiano.. Domani 5 maggio alle ore 14:00, circa 150 auto bianche scenderanno in strada a Milano per un corteo che partirà dai posteggi di piazza Luigi di Savoia presso la Stazione Centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 150 taxi in piazza: protesta contro l’abusivismo nel settore

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