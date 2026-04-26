È arrivato il momento della verità Arena-Cianci-Tavernelli per la B

Oggi si decide il destino di tre squadre che puntano alla promozione in Serie B. Dopo mesi di sfide e classifiche, il momento di conoscere i risultati ufficiali è arrivato. Le partite decisive si sono concluse e ora si attende solo l’esito delle verifiche finali. La tensione tra tifosi e addetti ai lavori è palpabile, mentre il verdetto definitivo si avvicina.

di Andrea Lorentini L’attesa è finita. Tutto quello che è stato fino ad oggi non conta perché, oggi è il giorno dei giorni. Quello dove fare la storia e riscrivere gli annali del calcio aretino. L’ può riprendersi la serie B 19 anni dopo l’amara retrocessione di Treviso, avvelenata dalla sconfitta della Juventus in casa contro lo Spezia e a 22 anni e un giorno esatti di distanza dall’ultima promozione contro il Varese. Era aprile anche nel 2004, il 25. Per averne la certezza servirà battere la Torres, non ancora salva. In caso contrario dipenderà dal risultato di Campobasso dove l’Ascoli insegue l’undicesimo successo consecutivo per tenere ancora vive le speranze di sorpasso in extremis agli amaranto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - È arrivato il momento della verità. Arena-Cianci-Tavernelli per la B Notizie correlate Arezzo-Perugia, il giorno più atteso: tridente Pattarello-Cianci-TavernelliArezzo, 15 marzo 2026 – Con la spinta degli oltre 6mila aretini, pronti a trasformare il Comunale in un catino che ribolle di passione, l’Arezzo... Catch The Young, EVOLVE è il momento della verità: dentro l’album che rompe la narrazione “perfetta” della giovinezzaNel sistema coreano, la giovinezza è spesso un racconto costruito: brillante, aspirazionale, perfettamente calibrato per essere consumato. Panoramica sull’argomento Si parla di: L'Arezzo cala il poker a Pineto: passo decisivo per l’obiettivo serie B; Righetti a tutto gas. Mawuli vicino al gol. L’assist di Cianci.