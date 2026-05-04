Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22 | corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito
Martedì 5 maggio, i tassisti di Napoli hanno annunciato uno sciopero che durerà dall’8 del mattino fino alle 10 di sera. Durante questa giornata, i mezzi non circoleranno e ci sarà un corteo che partirà da piazza Garibaldi e arriverà fino a piazza del Plebiscito. La decisione è stata comunicata dai rappresentanti sindacali dei conducenti di taxi.
I sindacati dei tassisti hanno proclamato uno sciopero dei taxi per martedì 5 maggio, dalle ore 8 alle 22. Il corteo partirà da piazza Garibaldi e proseguirà lungo Corso Umberto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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