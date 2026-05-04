Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22 | corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito

Martedì 5 maggio, i tassisti di Napoli hanno annunciato uno sciopero che durerà dall’8 del mattino fino alle 10 di sera. Durante questa giornata, i mezzi non circoleranno e ci sarà un corteo che partirà da piazza Garibaldi e arriverà fino a piazza del Plebiscito. La decisione è stata comunicata dai rappresentanti sindacali dei conducenti di taxi.