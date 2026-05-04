Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22 | corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 5 maggio, i tassisti di Napoli hanno annunciato uno sciopero che durerà dall’8 del mattino fino alle 10 di sera. Durante questa giornata, i mezzi non circoleranno e ci sarà un corteo che partirà da piazza Garibaldi e arriverà fino a piazza del Plebiscito. La decisione è stata comunicata dai rappresentanti sindacali dei conducenti di taxi.

I sindacati dei tassisti hanno proclamato uno sciopero dei taxi per martedì 5 maggio, dalle ore 8 alle 22. Il corteo partirà da piazza Garibaldi e proseguirà lungo Corso Umberto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito

Leggi anche: Napoli, da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito: corteo cittadino per l’Ucraina tra solidarietà concreta e “pace giusta”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sciopero dei taxi a Napoli; Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio; Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito; Sciopero dei taxi in programma a Napoli: data, orario e dettagli.

sciopero taxi a napoliNuovo sciopero dei trasporti a Napoli e in provincia: proclamata agitazione di 24 oreNuovo sciopero dei trasporti a Napoli e provincia. L'organizzazione sindacale Orsa Autoferro Tpl ha proclamato un'agitazione di 24 ore del personale Eav. L'astensione dal lavoro durerà dalle 19.31 di ... napolitoday.it

sciopero taxi a napoliSciopero mezzi pubblici maggio 2026: città a rischio stop tra Napoli, Novara e CataniaSciopero mezzi pubblici maggio 2026: autobus, metro e linee locali a rischio con disagi diffusi e stop in diverse città ... missionline.it

Digita per trovare news e video correlati.