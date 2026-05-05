Da questa mattina, i tassisti napoletani si sono mossi in corteo da piazza Garibaldi, iniziando uno sciopero che durerà fino alle 22. La protesta riguarda le attività delle multinazionali nel settore e la presenza di noleggi con conducente non regolari. La manifestazione interessa tutto il centro cittadino e coinvolge numerosi operatori del settore.

Tempo di lettura: < 1 minuto È partito da piazza Garibaldi a Napoli il corteo dei tassisti in sciopero dalle 8 di stamattina fino alle 22 di stasera per protestare contro le multinazionali del settore e la concorrenza degli Ncc irregolari. I manifestanti percorreranno corso Umberto I per concludere la mobilitazione in piazza del Plebiscito, davanti alla sede della Prefettura. Al centro della protesta anche il “dilagante abusivismo”: le sigle sindacali denunciano l’uso improprio di vetture private come “auto di cortesia” e l’organizzazione di trasporti non autorizzati da parte di alcuni B&B per i propri clienti. La giornata di sciopero è stata indetta da OR.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I tassisti napoletani in corteo contro abusivismo e multinazionali

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