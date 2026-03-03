Il cuore di Sanremo per il Gaslini | raccolti 50mila euro con i fiori in beneficenza

Da genovatoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Festival di Sanremo, è stato venduto un ranuncolo chiamato “Giannina” per sostenere il progetto del Nuovo Ospedale Gaslini. La vendita ha permesso di raccogliere 50mila euro, che saranno devoluti interamente ai lavori di costruzione del nuovo ospedale. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti e il pubblico presente alla manifestazione.

Il ranuncolo “Giannina”, creato per sostenere il progetto del Nuovo Ospedale Gaslini durante il Festival di Sanremo, ha permesso di raccogliere 50mila euro che saranno interamente destinati al nuovo ospedale in costruzione.Il fiore era stato presentato in diretta durante il festival dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

