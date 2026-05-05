Tarquinia i 200mila euro per i nuovi pannelli | un flop da rimuovere

A Tarquinia sono stati spesi 200mila euro per l’installazione di nuovi pannelli che, in pochi giorni, sono stati rimossi. La scelta ha suscitato critiche perché i pannelli hanno coperto la vista del mare, causando discussioni tra i residenti e le autorità locali. La vicenda riguarda la gestione di fondi pubblici e i problemi legati alla pianificazione degli interventi pubblici.

? Cosa scoprirai Come sono stati sprecati 200mila euro in soli pochi giorni?. Perché i nuovi pannelli hanno oscurato la vista del mare?. Chi deve rispondere dell'inefficacia di questo intervento sul lungomare?. Quali danni subirà il lido dopo la rimozione immediata dei pannelli?.? In Breve Investimento di 200mila euro con fondi regionali per la protezione dal vento.. Pannelli installati da sole due settimane prima della rimozione programmata.. Lido di Tarquinia in stato di abbandono da circa ventiquattro mesi.. Critiche di FdI Tarquinia sulla gestione delle risorse pubbliche locali.. I 200mila euro destinati ai nuovi pannelli sul lungomare di Tarquinia rischiano di diventare un puro spreco pubblico, poiché la struttura verrà rimossa tra pochi giorni dopo essere stata installata da sole settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tarquinia, i 200mila euro per i nuovi pannelli: un flop da rimuovere Notizie correlate Pretende 1.000 euro in nero per lavori da 50: idraulico indagato per truffa, sequestrati 200mila euroUn idraulico e la sua coniuge, nonché dipendente, sono indagati dalla guardia di finanza di Brescia per truffe ed estorsioni. Leggi anche: SuperEnalotto, Tarquinia in festa: centrato un “5” da quasi 25mila euro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La danza dei delfini per salvare il litorale dalle minacce del mare tra barriere hi-tech e arte etrusca; SuperEnalotto: centrati due 5 a Tarquinia e Fiuggi per oltre 48mila euro; Tarquinia - Le barriere per la sabbia montate tardi e anche male: i granelli passano da sotto, ennesimo disastro della giunta Sposetti; I pannelli della discordia, Fdi e Futura: Duecentomila euro per coprire il mare, un flop annunciato. Tarquinia – FdI e Futura sui pannelli al Lido: Un’opera inutile e fuori tempo, 200mila euro sprecatiTARQUINIA - Ribadiamo con forza che, quando un’opera pubblica si rivela inutile e fuori tempo, la scelta più sensata sarebbe non realizzarla. Qui, invece, ... etrurianews.it Pannelli sul lungomare di Tarquinia già rimossi, scoppia la polemica su spreco da 200mila euroPannelli sul lungomare di Tarquinia già rimossi, scoppia la polemica su spreco da 200mila euro. Politica - Dura critica all’intervento giudicato inutile e fallimentare, FdI: Soldi pubblici sprecati e ... tusciaweb.eu Sabato 9 maggio 2026 - Da Civitavecchia alle saline di Tarquinia Sabato prossimo escursione a Civitavecchia e alle saline di Tarquinia. Appuntamento: Roma Ostiense Treno 8:53 arrivo Civitavecchia 9:56. Ritorno da Tarquinia 16:26 arrivo a Roma Ostiense - facebook.com facebook