SuperEnalotto Tarquinia in festa | centrato un 5 da quasi 25mila euro

Nelle estrazioni del SuperEnalotto di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026 sono stati realizzati due premi di quinta categoria, che complessivamente hanno superato i 48.000 euro. A Tarquinia, uno di questi vincite ha portato a un premio di quasi 25.000 euro. I risultati sono stati riportati dall’agenzia Agipronews e hanno suscitato entusiasmo tra i giocatori locali.

Tarquinia, 4 maggio 2026 – Festeggia il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, centrati due “5” per un valore complessivo che supera i 48mila euro. Nel concorso di giovedì a Fiuggi, in provincia di Frosinone, realizzato un “5” da 23.184,16 euro presso il “Tabacchi Minieri” in Via Prenestina, 12 14. Mentre sabato è stato indovinato un “5” da 24.920,95 euro a Tarquinia, in provincia di Viterbo, presso il “Tabacchi Bellucci” in Via Ripagretta, 36 E. Leggero aumento nei punti vendita in provincia di Frosinone: la spesa è passata da 146 a 152 milioni di euro, per una crescita del 4%.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, festa a Fiumicino: centrato un “5” da quasi 30mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, colpaccio sfiorato nel casertano: centrato un “5” da quasi 37mila euro Tutti gli aggiornamenti SuperEnalotto, sfiorato il jackpot: festa a metà nel NapoletanoCampania in festa grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 30 aprile 2026, a Casoria, in provincia di Napoli, è stato realizzato un 5 da 23.184,16 euro in Via Domeni ... napolitoday.it Festeggia Tarquinia grazie al SuperEnalotto, vinti oltre 24mila euroFesteggia Tarquinia grazie al SuperEnalotto, vinti oltre 24mila euro. Cronaca - La ricevitoria fortunata Tabacchi Bellucci - Vincite anche a Fiuggi ... tusciaweb.eu