Taric dividendi non utilizzati per le bollette

Il consiglio comunale ha discusso di recente sull’utilizzo dei dividendi non impiegati relativi alla Taric, la tassa sulle accise sui prodotti energetici. La questione riguarda l’ipotesi di impiegare queste risorse per contenere l’aumento delle bollette di luce e gas. Fratelli d’Italia ha portato la questione all’attenzione dell’assemblea, chiedendo chiarimenti e approfondimenti sulle scelte di gestione delle entrate derivanti dalla Taric.

Aumenti della Taric e dividendi non utilizzati per “calmierare“ gli aumenti delle bollette. Fratelli d’Italia porta la questione in consiglio comunale. "A fronte di rincari continui della Taric, l’amministrazione - spiega la consigliera Federica Bini (nella foto) - sceglie di non destinare il “tesoretto” al sollievo dei contribuenti. Con una interrogazione è emerso un dato di rilevante importanza per le tasche dei cittadini: per il 2025 il Comune potrà contare su una disponibilità finanziaria di 206.000 euro. Tale somma deriva direttamente dai dividendi legati alla quota di partecipazione del Comune in Alia Plures. Nonostante il contesto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Taric, dividendi non utilizzati per le bollette" Notizie correlate Dai dividendi di Hera 11 milioni per Ravenna. Uil: "Parte dei profitti siano utilizzati contro il caro bollette"Secondo un’analisi della Uil Emilia-Romagna sui bilanci 2025 di Hera, il Comune di Ravenna, tramite Ravenna Holding, incasserà entro giugno 2026 più... Con.Ami, dividendi da partecipate. La Uil: "Vanno usati per le bollette"Un ‘tesoretto’ da quasi 17 milioni di euro in arrivo e una richiesta chiara: usarlo per alleggerire le bollette di famiglie, pensionati e lavoratori.