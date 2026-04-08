ConAmi dividendi da partecipate La Uil | Vanno usati per le bollette

Un'importante somma di circa 17 milioni di euro proveniente dai dividendi di partecipate di una società locale sta per essere distribuita. La richiesta di destinare queste risorse al sostegno delle utenze domestiche è stata avanzata da un sindacato, che invita a impiegarli per aiutare famiglie, pensionati e lavoratori ad affrontare le spese di luce e gas.

Un ‘tesoretto’ da quasi 17 milioni di euro in arrivo e una richiesta chiara: usarlo per alleggerire le bollette di famiglie, pensionati e lavoratori. La Uil Emilia-Romagna chiede ai Comuni del Circondario e al Con.Ami di destinare parte dei dividendi Hera a misure concrete di sostegno. Secondo il sindacato, a giugno il Consorzio incasserà complessivamente "quasi 17 milioni di euro di dividendi relativi all’esercizio 2025", risorse "molto rilevanti" che entreranno nella parte corrente dei bilanci pubblici. Da qui l’appello: "Non possono limitarsi a essere registrate come utili, serve una discussione istituzionale e sociale immediata sulla loro destinazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con.Ami, dividendi da partecipate. La Uil: "Vanno usati per le bollette" Contro le liste d’attesa. Arruolati 40 infermieri in libera professione. La Uil: "Vanno tutelati"Una quarantina di infermieri in arrivo da vari reparti ospedalieri arruolati dall’Ausl in regime di simil-alp, attività lavorativa aggiuntiva simile... Asl Chieti, la Uil Fp attacca: "Infermieri usati per distribuire i pasti ai pazienti"Secondo il sindacato, la decisione della Asl attribuisce al personale infermieristico attività come scodellamento e distribuzione dei pasti... Si parla di: Con.Ami, dividendi da partecipate. La Uil: Vanno usati per le bollette. Con.Ami, utili in crescita: obiettivo 9 milioniI maxi-dividendi di Hera fanno sorridere il Consorzio. Ma rincari e instabilità rappresentano fattori di rischio per il futuro Un milione di utile in più rispetto allo scorso anno, per effetto ... ilrestodelcarlino.it Con.Ami pronto a investire. Ok al piano triennale. In crescita i dividendiVia libera dai 23 sindaci, il presidente Bacchilega: Obiettivo continuità. Panieri: Scelta di prospettiva e responsabilità, significativo ritorno per i soci. E’ arrivato ieri mattina ... ilrestodelcarlino.it