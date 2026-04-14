Dai dividendi di Hera 11 milioni per Ravenna Uil | Parte dei profitti siano utilizzati contro il caro bollette
Un'analisi della Uil Emilia-Romagna sui bilanci 2025 di Hera mostra che il Comune di Ravenna, attraverso Ravenna Holding, riceverà entro giugno 2026 oltre undici milioni di euro di dividendi provenienti dalla partecipazione nella società. La Uil ha commentato che una parte di questi profitti potrebbe essere destinata a sostenere le famiglie contro l’aumento delle bollette.
Secondo un’analisi della Uil Emilia-Romagna sui bilanci 2025 di Hera, il Comune di Ravenna, tramite Ravenna Holding, incasserà entro giugno 2026 più di undici milioni di euro di dividendi derivanti dalla partecipazione societaria. Queste risorse rilevanti confluiranno nella parte corrente del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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