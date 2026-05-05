A Taranto, nel mese di maggio, sono programmati tre incontri dedicati alla conoscenza degli asili nido presenti in città. Il primo si terrà il 12 maggio, giorno in cui alcune strutture apriranno le porte ai genitori interessati. Durante gli incontri, i genitori avranno l'opportunità di visitare le strutture e di confrontarsi con il personale educativo. Le date e i dettagli delle altre due occasioni saranno comunicati nelle settimane successive.

? Cosa scoprirai Quali strutture di Taranto apriranno le porte il 12 maggio?. Come funzioneranno gli incontri tra genitori e personale educativo?. Chi sono gli educatori che accoglieranno i bambini nei nidi?. Perché il Comune ha scelto di dividere le visite in tre date?.? In Breve Visite dalle 15 alle 17 nei vari quartieri di Taranto.. 12 maggio: strutture Arcobaleno, Baby Club e Zero Tre aperte.. 19 maggio: apertura nidi Bruno Ciari, Magigabò e Fatima.. 26 maggio: appuntamenti presso le sedi Del Vasto, Fantasia e Mimose.. L’assessorato alla Pubblica Istruzione di Taranto organizza tre appuntamenti pomeridiani a partire dal 12 maggio per permettere alle famiglie di visitare gli asili nido comunali della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto: tre appuntamenti a maggio per scoprire gli asili nido

Notizie correlate

Taranto, al via gli Open Day negli asili nido comunaliTarantini Time QuotidianoIl Comune di Taranto apre le porte degli asili nido comunali con un ciclo di Open Day rivolto alle famiglie e ai bambini.

In arrivo 286mila euro per gli arredi negli asili nido di tre comuniImportante finanziamento per i Comuni di Santa Maria Capua Vetere, Curti e San Tammaro, nell’ambito dei bandi pubblicati dal Ministero...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giornata sulla sicurezza sul lavoro: 3 appuntamenti organizzati da Formedil di Taranto; Taranto Opera Festival: il cartellone estivo tra Bizet, Verdi e la canzone napoletana; Medimex 2026, a Taranto nasce l’Hip Hop Lab e torna la Music Factory: formazione, networking e grandi ospiti internazionali; Presentata la festa patronale di San Cataldo con i suoi numerosi appuntamenti.

Diocesi: Taranto, la festa di san Cataldo unisce i comuni della provincia nel segno della paceTornano gli appuntamenti più sentiti dai tarantini, dalla processione per mare del simulacro di san Cataldo, l’8 maggio, al conferimento del Cataldus d’Argento a chi si è distinto in città, fino alla ... agensir.it

Mysterium Festival, tre giorni di musica sacra a Taranto: dal Requiem for the living al duo Bardoscia–Godard FOTO/VIDEOTre giorni di grande musica per il Mysterium Festival 2026, che tra il 27 e il 29 marzo ha portato a Taranto un percorso tra repertorio sacro contemporaneo, coralità sinfonica e ricerca improvvisativa ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bagnoli, Taranto e la fine misera della storia industriale italiana Una grande storia industriale finita miseramente. Taranto rischia la fine di una altra acciaieria storica: Bagnoli. Si continua a prendere tempo, alimentando il bluff dei “nuovi compratori” interessati - facebook.com facebook

Taranto libera e pensante: l'umanità al di là delle ferite. Come la Palestina. Perchè uguaglianza dei diritti significa (anche) non dover scegliere tra lavoro o salute. Tra schiavitù o esilio. In nessun luogo. Dalle zone sacrificate si leva un vento "di rivoluzione". x.com