A Taranto sono iniziati gli Open Day negli asili nido comunali, un'iniziativa che permette alle famiglie di visitare le strutture e conoscere i servizi offerti. L'evento si svolge in diversi giorni e orari, coinvolgendo i genitori interessati a iscrivere i propri figli. Le giornate aperte sono state comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune e prevedono visite guidate e incontri con il personale delle strutture.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto apre le porte degli asili nido comunali con un ciclo di Open Day rivolto alle famiglie e ai bambini. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, punta a far conoscere da vicino gli ambienti educativi, il personale e i percorsi dedicati alla fascia 0-3 anni. Le giornate di apertura si svolgeranno in tre diversi appuntamenti pomeridiani, dalle 15 alle 17. Il primo incontro è in programma martedì 12 maggio nei nidi Arcobaleno, Baby Club e Zero Tre. Il secondo appuntamento si terrà martedì 19 maggio e coinvolgerà le strutture Bruno Ciari, Magigabò e Fatima. Il calendario si concluderà martedì 26 maggio con l’apertura dei nidi Del Vasto, Fantasia e Mimose.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, al via gli Open Day negli asili nido comunali

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