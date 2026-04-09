In arrivo 286mila euro per gli arredi negli asili nido di tre comuni

Tre comuni riceveranno un finanziamento complessivo di 286 mila euro destinato all'acquisto di arredi per gli asili nido. I fondi provengono dai bandi pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e riguardano le amministrazioni di Santa Maria Capua Vetere, Curti e San Tammaro. La somma sarà suddivisa tra i tre enti, che utilizzeranno le risorse per migliorare gli ambienti dedicati ai bambini.

Importante finanziamento per i Comuni di Santa Maria Capua Vetere, Curti e San Tammaro, nell’ambito dei bandi pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.L’importo finanziato è di 286.000 euro, pari a 2.000 euro per ognuno dei 143 posti di prossima attivazione, e sarà destinato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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