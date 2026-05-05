Le organizzazioni sindacali di Taranto hanno annunciato la creazione di una piattaforma unitaria dedicata a promuovere iniziative per il rilancio del territorio ionico. L’obiettivo è avviare un confronto su temi legati alle difficoltà economiche, sociali e occupazionali che interessano la provincia, con l’intento di individuare soluzioni condivise e affrontare le criticità in modo coordinato. La proposta mira a coinvolgere le istituzioni e le comunità locali in una nuova fase di dialogo.

Tarantini Time Quotidiano Una piattaforma unitaria per rilanciare il territorio ionico e aprire una nuova stagione di confronto sulle emergenze economiche, sociali e occupazionali della provincia. È stata presentata a Taranto la proposta “Taranto è Italia”, documento condiviso da CGIL, CISL e UIL nel corso di un attivo rivolto a delegate, delegati e rappresentanti istituzionali. Il progetto nasce dall’analisi di un territorio segnato da crisi industriali, calo demografico, precarietà occupazionale, difficoltà ambientali e assenza di una programmazione strutturata sullo sviluppo. Secondo i sindacati confederali, le criticità non riguardano più soltanto gli indicatori economici ma investono il tessuto sociale, la qualità della vita e la fiducia nel futuro.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Taranto è Italia”, sindacati uniti per una nuova vertenza sul futuro del territorio

Notizie correlate

Vertenza Tiscali, lettere di trasferimento da Taranto a Bari per 17 lavoratori. I sindacati: "E' inaccettabile"Per diciassette lavoratori della sede Taranto di Tiscali è giunta una lettera con cui si comunica il trasferimento, dal 13 maggio, nella sede di...

Leggi anche: Vertenza Realco, l'azienda chiede una proroga sul piano concordatario: cresce l'allarme dei sindacati

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nuovo incidente sul lavoro all’Ilva (nelle mani dello Stato). I sindacati: L’azienda non ci ha neanche avvisati; EX ILVA-TARANTO/ Infortunio all'Afo2, i sindacati: noi all'oscuro; Sindacati, 17 lavoratori Tiscali trasferiti da Taranto a Bari; Lavoro. Fumarola a Taranto all’evento Voci di Donne: Più servizi di supporto alle famiglie per consentire alle donne di entrare e restare nel mercato del lavoro - CISL.

Taranto, Francesca Albanese al 1° maggio Libero e pensante: Quella di Taranto una delle ferite peggiori d'ItaliaLa relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha partecipato al dibattito del 1° maggio promosso dal comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Vestas Italia, licenziamenti alla vigilia del Primo Maggio: la Uilm attacca l'aziendaIl reset globale messo in campo da Vestas Wind Systems A/S, la società danese leader nel campo dell’energia eolica, tocca anche Taranto. E in particolare Vestas Italia, ... quotidianodipuglia.it

Mattino 5. . Taranto, si trova la casa occupata da 5 persone e poi viene denunciato anche per stalking. Cosa ne pensate #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook

Taranto libera e pensante: l'umanità al di là delle ferite. Come la Palestina. Perchè uguaglianza dei diritti significa (anche) non dover scegliere tra lavoro o salute. Tra schiavitù o esilio. In nessun luogo. Dalle zone sacrificate si leva un vento "di rivoluzione". x.com