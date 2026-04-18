Vertenza Realco l' azienda chiede una proroga sul piano concordatario | cresce l' allarme dei sindacati

L'azienda Realco ha richiesto una proroga per il piano concordatario, invece di presentarlo entro il 13 aprile come previsto. La decisione è arrivata in un momento di incertezza sulla continuità della rete distributiva e sui livelli occupazionali. I sindacati hanno espresso preoccupazione per lo stato della vertenza, che rimane aperta e senza una soluzione immediata. La richiesta di proroga è stata comunicata alle autorità competenti, ma non sono stati forniti dettagli sulle prossime mosse.

Fumata grigia per il futuro della rete distributiva Realco. Alla scadenza fissata per il 13 aprile, data in cui era attesa la formale presentazione del piano concordatario utile a delineare le prospettive di continuità aziendale e di tenuta dei livelli occupazionali, l'azienda ha invece optato.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Crisi Realco, i sindacati: «Fumata grigia. Richiesta proroga per il piano concordatario» Leggi anche: Vertenza Natuzzi, piano sospeso dopo l'incontro al Ministero: "Netta distanza tra azienda e sindacati" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crisi Realco, i sindacati: Fumata grigia. Richiesta proroga per il piano concordatario; Crisi Realco: fumata grigia. Richiesta proroga per il piano concordatario, è crisi profonda tra lavoratrici e lavoratori; Crisi Realco, piano concordatario rinviato: cresce l’incertezza tra i lavoratori; Crisi Realco: fumata grigia, richiesta proroga per il piano concordatario. Vertenza Realco, depositata istanza di proroga dei terminiREGGIO EMILIA – Alla scadenza del termine per la presentazione del piano concordatario, avvenuta il 13 aprile, Realco ha depositato un’istanza di proroga dei termini che sarà ora valutata dal tribunal ... reggionline.com Vertenza Natuzzi a Santeramo: «Azienda e sindacati devono tornare a dialogare»Oggi al Mimit il tavolo sulla vertenza Natuzzi. Un incontro che tiene col fiato sospeso l’intera comunità socio-economica tanto da spingere il sindaco Vincenzo Casone a ribadire la massima attenzione ... lagazzettadelmezzogiorno.it