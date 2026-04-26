Iscrizioni e open day negli asili comunali Come partecipare

Da mercoledì e fino a domenica 31 maggio sono aperte le iscrizioni e le conferme per i nidi d’infanzia comunali. Le famiglie interessate possono registrarsi attraverso i canali ufficiali, seguendo le modalità indicate sul sito dell’ente. La procedura riguarda sia le nuove iscrizioni che le conferme di posti già assegnati. Inoltre, sono previsti open day presso alcune strutture per visitare gli ambienti e conoscere il personale.

Da mercoledì fino a domenica 31 maggio sono aperte le iscrizioni e le conferme ai nidi d’infanzia comunali per il prossimo anno educativo per tutti i bimbi in regola con gli obblighi vaccinali che alla data del primo settembre 2026 abbiano compiuto tre mesi di età e non abbiano compiuto tre anni entro il 31 dicembre 2026. Il Comune ha organizzato una serie di open day in programma da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, per far conoscere ai genitori i servizi, le attività formative e l’offerta didattica nei nidi d’infanzia: dalle 16 alle 18 sarà possibile visitare ‘I Cuccioli’ in via Erevan a Carrara, ‘Il Koala’ in via Casalina a Bonascola e la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iscrizioni e open day negli asili comunali. Come partecipare Hamil & nak lari Pelajar miskin ada anak kembar CEO. Nikah kontrak & dimanja sekeluarga! Notizie correlate Asili nido comunali, porte aperte per le famiglie: tutte le date degli open dayANCONA- Manca poco all’apertura delle iscrizioni agli asili nido comunali per il prossimo anno educativo 20262027 e nell’attesa sono in programma gli... Leggi anche: Asili nido comunali e convenzionati, al via le iscrizioni: "Sono 4.000 i posti disponibili" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Iscrizioni e open day negli asili comunali. Come partecipare; II Edizione Open Day FISDIR Campania; Open Day Aeroporto Cameri; Open Day, si è conclusa la tre giorni. Immatricolazioni dal 14 luglio. Nidi, iscrizioni aperte e open day per i genitori negli asili comunaliAperte le iscrizioni ai nidi comunali di Carrara fino al 30 aprile. Accesso per bambini dai 3 mesi ai 3 anni entro il 31 dicembre 2024. Priorità ai già frequentanti. Obbligo vaccinale. Per ... lanazione.it Via alle iscrizioni. Tra open day e servizi offertiAl via oggi (e fino al 10 febbraio) le iscrizioni alle sezioni dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2024/2025. Conoscere le... Al via oggi (e fino al 10 febbraio) le iscrizioni alle ... lanazione.it Il Comune di Gorizia apre le iscrizioni per la 21ª edizione puntando su decoro degli allestimenti e valorizzazione delle eccellenze locali. Una nuova strategia logistica dalla stazione favorirà il commercio cittadino - facebook.com facebook