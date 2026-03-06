Cin Sanzioni ingiuste alle strutture ricettive di Arezzo

Il 6 marzo 2026, a Arezzo, sono state emesse sanzioni alle strutture ricettive per aver omesso di esporre il CIN (Codice Identificativo Nazionale) sulle piattaforme di prenotazione online. Confcommercio Firenze-Arezzo ha segnalato che questa situazione sta provocando preoccupazione tra gli operatori del settore turistico locale. Le sanzioni riguardano le strutture che non hanno rispettato le nuove disposizioni sulle piattaforme digitali.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Sanzioni alle strutture ricettive per la mancata esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) sulle piattaforme online: Confcommercio Firenze-Arezzo denuncia una situazione che sta creando forte preoccupazione tra gli operatori del settore turistico del territorio. “Il problema è evidente – afferma Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – gli imprenditori stanno ricevendo sanzioni per qualcosa che non dipende da loro. Le strutture hanno comunicato il CIN alle piattaforme, come previsto dalla normativa, ma non hanno alcun accesso ai sistemi informatici che gestiscono la pubblicazione degli annunci e quindi non possono intervenire direttamente sui portali per verificarne o modificarne l’esposizione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cin, “Sanzioni ingiuste alle strutture ricettive di Arezzo” Sanzioni alle imprese ricettive per mancata esposizione Cin su annunci di agenzie di viaggio online straniereArezzo, 5 marzo 2026 – Confartigianato Turismo, l’Associazione di Categoria di Confartigianato Imprese Arezzo che rappresenta strutture ricettive... Ospitalità, il 93,6% delle oltre 4.600 strutture ricettive bergamasche registrato con il CinSecondo la ricerca condotta da Confcommercio Bergamo sui dati della Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo aggiornati a fine... Approfondimenti e contenuti su Cin Sanzioni ingiuste alle strutture.... Argomenti discussi: Risposta al cardinale Sarah: Padre Pio fece bene a obbedire a sanzioni ingiuste che lo riguardavano personalmente, poiché nulla minacciava la fede dei fedeli. SANZIONI INGIUSTE E SELVAGGE - FAR WEST METROPOLITANOLettera pubblicata, oggi, sulla pagina Facebook del nostro Primo Cittadino e inviatagli anche attraverso Messanger. Caro Sindaco, mi permetto di disturbarla per una situazione incresciosa capitatami ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sanzioni alle imprese ricettive per mancata esposizione Cin su annunci di agenzie di viaggio online straniereConfartigianato Turismo: Imprese del settore vittime di questa irregolarità Chiediamo un confronto costruttivo con le autorità competenti ... msn.com