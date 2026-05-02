A Pisa, l’emergenza abitativa si aggrava con 188 persone ospitate in strutture ricettive. Cinque operatori si occupano di gestire più di 500 nuclei familiari in questa situazione. L’aumento del numero di persone in albergo si è verificato in tempi brevi, portando a una crescita rapida delle presenze nelle strutture temporanee. La questione riguarda principalmente le difficoltà nel trovare soluzioni di housing stabile per queste persone.

?? Cosa scoprirai Come faranno 5 operatori a gestire oltre 500 nuclei familiari? Perché il numero di persone in albergo è aumentato così velocemente? Chi gestirà concretamente i servizi dopo la liquidazione della Società Salute? Quanto costano ogni giorno le strutture per i 62 nuclei coinvolti??? In Breve 62 nuclei familiari pagano mediamente 75 euro al giorno in strutture ricettive. 536 nuclei totali in graduatoria tra sfratti e interventi sociali. Francesco Sardo e l'assessora Giovanna Bon .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa, l’emergenza abitativa sale: 188 persone in strutture ricettive

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