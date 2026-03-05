Segavecchia conto alla rovescia per la settimana di festa | tutte le informazioni su viabilità mercati e sicurezza

Il Comune di Forlimpopoli ha comunicato le modifiche alla viabilità, gli spostamenti del mercato e le misure di sicurezza previste per la Segavecchia 2026, che si svolgerà dal 7 al 15 marzo. La città si prepara a una settimana di eventi, con attenzione alle strade e alle aree dedicate alle attività commerciali e alle misure di tutela per i partecipanti.

L'edizione 2026 della Segavecchia si svolgerà dal 7 al 15 marzo, con allestimenti e occupazione di suolo pubblico dal 5 al 16 marzo. Il Luna Park sarà attivo dal 7 al 15 marzo Il Comune di Forlimpopoli informa la cittadinanza sulle modifiche alla viabilità, gli spostamenti del mercato e le misure di sicurezza in occasione della Segavecchia 2026, che si terrà dal 7 al 15 marzo. Le disposizioni sono state adottate per garantire la sicurezza dei partecipanti, il regolare svolgimento delle manifestazioni e la tutela della pubblica incolumità. L'edizione 2026 della Segavecchia si svolgerà dal 7 al 15 marzo, con allestimenti e occupazione di suolo pubblico dal 5 al 16 marzo.