Talent Unplugged a Roma | la nuova comicità va in scena

A Roma si è tenuto Talent Unplugged – Scena Social Club Edition, un evento dedicato alla presentazione di nuovi talenti nel campo della comicità. Il format si rivolge principalmente a giovani comici che si confrontano in un palcoscenico dedicato alla scena social. L'evento ha coinvolto diversi artisti emergenti e si è svolto in un locale della città, offrendo uno spazio per esibizioni dal vivo e nuove proposte di intrattenimento.

Cosa: Talent Unplugged – Scena Social Club Edition, un format innovativo dedicato alla nuova generazione di comici. Dove e Quando: Martedì 5 maggio presso lo Scena Social Club in Via Tortona 7, Roma. Apertura porte alle 19:30, show alle 21:30. Perché: Una serata fuori dagli schemi che unisce stand-up comedy, improvvisazione e talenti nati sul digitale che approdano al palcoscenico dal vivo. La scena dell’intrattenimento romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile che promette di scardinare i canoni classici dello spettacolo comico. Martedì 5 maggio, la Capitale ospita Talent Unplugged – Scena Social Club Edition, un format nato dalla visione di Chimera Agency (parte del gruppo To Be All) per dare voce e spazio fisico a chi, fino a oggi, ha saputo conquistare il pubblico principalmente attraverso gli schermi degli smartphone.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Talent Unplugged a Roma: la nuova comicità va in scena Notizie correlate Chimera Agency presenta Talent Unplugged il 5 maggio a RomaCHIMERA AGENCY presenta TALENT UNPLUGGED con una serata fuori dagli schemi tra performance dal vivo e improvvisazione Martedì 5 maggio a Roma Chimera... Chimera Agency presenta Talent Unplugged, una serata dedicata alle nuove generazioni di comici il 5 maggio a RomaChimera Agency (To Be All Group) presenta Talent Unplugged – Scena Social Club Edition, un format che porta sul palco una nuova generazione di comici.