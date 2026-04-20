chimera agency presenta talent unplugged una serata dedicata alle nuove generazioni di comici il 5 maggio a roma

Il 5 maggio a Roma si svolgerà Talent Unplugged, una serata organizzata da Chimera Agency dedicata alle giovani generazioni di comici. L’evento si terrà presso il locale Scena Social Club e prevede performance dal vivo e momenti di improvvisazione. La kermesse fa parte di un format chiamato Talent Unplugged, che si concentra su artisti emergenti del settore comico. La serata promette un appuntamento diverso dal solito, con spettacoli senza filtri.

Chimera Agency (To Be All Group) presenta Talent Unplugged – Scena Social Club Edition, un format che porta sul palco una nuova generazione di comici. L’evento si terrà martedì 5 maggio in Via Tortona 7 a Roma, con apertura porte alle ore 19:30 e inizio show alle 21:30. Una serata pensata per chi cerca qualcosa di più di un semplice spettacolo dove talento, energia e autenticità salgono sul palco senza filtri. Davide Paniate, comico, presentatore, attore e autore, è noto al grande pubblico grazie a programmi come Comedy Lab, Camera Café, Saturday Night Live Italia e Zelig. Nel corso della sua carriera ha condotto Zelig Off e Zelig 1, partecipando anche al Festival di Sanremo 2015.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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