Chimera Agency presenta Talent Unplugged il 5 maggio a Roma

Il 5 maggio a Roma si tiene Talent Unplugged, un evento organizzato da Chimera Agency, parte del gruppo To Be All. La serata si svolgerà presso la scena Social Club e prevede performance dal vivo e improvvisazioni. Il format presenta una selezione di giovani comici, portando sul palco nuove voci della scena comica emergente. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative che puntano a valorizzare il talento dei nuovi artisti del settore.

CHIMERA AGENCY presenta TALENT UNPLUGGED con una serata fuori dagli schemi tra performance dal vivo e improvvisazione Martedì 5 maggio a Roma Chimera Agency (To Be All Group) presenta Talent Unplugged – Scena Social Club Edition, un format che porta sul palco una nuova generazione di comici. L’evento si terrà martedì 5 maggio in Via Tortona 7 a Roma, con apertura porte alle ore 19:30 e inizio show alle 21:30. Una serata pensata per chi cerca qualcosa di più di un semplice spettacolo dove talento, energia e autenticità salgono sul palco senza filtri. Sul palco si alterneranno i talent di Chimera Agency: a presentare la serata sarà...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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