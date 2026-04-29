Conclusi i lavori da 3,5 milioni alla Rsa Spada di Schilpario

Dopo un anno di interventi, sono stati completati i lavori di ristrutturazione presso la Rsa Spada di Schilpario, finanziati con oltre 3,5 milioni di euro. La struttura, gestita dalla Fondazione Bartolomea Spada, si presenta ora in una veste rinnovata. La ristrutturazione ha interessato gli spazi della residenza sanitaria assistenziale, che rappresenta un punto di riferimento sanitario nella Valle di Scalve.

Schilpario. Dopo un anno di lavori, “ Fondazione Bartolomea Spada ” di Schilpario – punto di riferimento sanitario della Valle di Scalve – si presenta nella sua veste rinnovata: si sono da poco conclusi i lavori da oltre 3 milioni e mezzo di euro. L’inaugurazione della struttura, che ospita 53 anziani, è fissata per la mattina di lunedì 4 maggio, alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini, del Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Bergamo, don Alberto Monaci, e delle autorità. Il finanziamento: gli interventi realizzati. Il costo complessivo delle opere ammonta a 3.552.497,03 euro. Gli interventi sono stati possibili grazie al Superbonus 110%, realizzati con la formula dello sconto in fattura tramite il General Contractor e con cessione del credito a Eni Plenitude.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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