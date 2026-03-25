Vecchiano | taglio del nastro per la Casa della Comunità

Stamattina, 25 marzo, si è tenuto il taglio del nastro presso la Casa della Comunità rinnovata in via della Rocca a Vecchiano. L’intervento ha ricevuto finanziamenti anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, con l’obiettivo di inaugurare la struttura riqualificata.

Operativa da alcuni giorni, la struttura riunisce i servizi sanitari territoriali. Cerimonia in via della Rocca la mattina di mercoledì con il presidente regionale Eugenio Giani Taglio del nastro, stamani 25 marzo, per la rinnovata Casa della Comunità in via della Rocca a Vecchiano, finanziata anche con fondi Pnrr. I lavori effettuati hanno permesso di ristrutturare una parte dell'edificio che ospitava la residenza sanitaria per anziani, collegato alla sede del distretto sanitario. La superficie interessata dall'intervento di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile era di quasi 400 metri quadrati, sui 1.490 totali, e l'investimento è stato complessivamente di 850mila euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Vecchiano: taglio del nastro per la Casa della Comunità Articoli correlati Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Una raccolta di contenuti su Casa della Comunità Case di comunità, il Pd: Dietro i tagli del nastro nulla. Serve una verifica puntuale della situazione provincia per provinciaCase di comunità, il Pd: Dietro i tagli del nastro nulla. Serve una verifica puntuale della situazione provincia per provincia ... msn.com Taglio del nastro alla Casa di comunità di Ponsacco: investiti 4mln del PNRRTaglio del nastro alla casa di comunità di Ponsacco, in provincia di Pisa. La struttura è già aperta da qualche giorno, dal 5 marzo, ma l’inaugurazione ... gonews.it