Nel comune lungo il fiume Tagliamento, i Carabinieri sono intervenuti per un episodio che ha coinvolto un uomo all’interno della sua abitazione. La situazione si è sviluppata con l’uomo che aveva versato benzina e aperto il gas, portando i militari a intervenire prontamente. Senza ricorrere alla forza, i carabinieri sono riusciti a convincerlo a desistere, evitando che la situazione degenerasse. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’uomo e il controllo della scena.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a convincerlo senza usare la forza?. Cosa ha spinto l'uomo a versare benzina e aprire il gas?. Quali rischi hanno corso i vicini durante l'ora di blocco stradale?. Perché l'intervento del N.O.R.M. è stato decisivo per evitare l'esplosione?.? In Breve Equipaggio N.O.R.M. di Pordenone gestisce l'emergenza per oltre sessanta minuti.. Carabinieri isolano la strada residenziale per proteggere passanti e residenti.. L'uomo viene trasferito in ospedale per cure mediche e supporto psicologico.. L'episodio si è verificato lunedì 4 maggio in Destra Tagliamento.. Lunedì 4 maggio, in un comune della Destra Tagliamento, un uomo ha messo a rischio la vita propria e dei vicini dopo aver allagato l’abitazione di benzina e aperto il gas.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tagliamento, salvato i Carabinieri: uomo con benzina e gas in casa

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