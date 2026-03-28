Vuole farsi esplodere col gas salvato da carabinieri e vigili del fuoco

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo, in un’area boschiva vicino a Reggio Emilia, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per prevenire un gesto estremo. Un uomo aveva pianificato di farsi esplodere con del gas, ma è stato fermato prima che potesse portare a termine il suo progetto. L’intervento ha evitato conseguenze peggiori nella zona.

Reggio Emilia, 28 marzo 2026 – Un intervento rapido e determinato, con carabinieri e vigili del fuoco, ha evitato un dramma, nella notte, in un’area boschiva alle porte di Reggio Emilia. Poco prima della mezzanotte è scattato l’allarme nella zona nord della città, dove era stato segnalato un giovane con intenzioni insane. E’ stata individuata una tenda da campeggio in cui si era barricato un ragazzo di 27 anni, residente in città, il quale aveva saturato l'ambiente con il gas fuoriuscito da una bombola da 15 litri. La situazione è apparsa subito drammatica: il giovane, in stato di forte agitazione, minacciava di utilizzare un accendino per provocare un'esplosione, mettendo in pericolo non solo la propria vita ma anche quella degli operatori pronti a intervenire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuole farsi esplodere col gas, salvato da carabinieri e vigili del fuoco Articoli correlati Firenze: cade in Arno da Ponte Santa Trinita, salvato da un vigili del fuoco fuori servizioFIRENZE – I vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori sono intervenuti nella tarda serata di ieri, 17 febbraio 2026 a Firenze sul ponte Santa Trinita... Leggi anche: Cane da caccia rimane bloccato in un canalone: salvato dai vigili del fuoco Altri aggiornamenti su Vuole farsi Discussioni sull' argomento Rignano Garganico: 23enne minaccia di farsi esplodere, bloccato dai carabinieri; Rignano Garganico, giovane agli arresti domiciliari si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere: fermato; Rignano Garganico, 23enne ai domiciliari minaccia di farsi esplodere: bloccato dai Carabinieri; Rignano Garganico: bloccato in serata dai carabinieri il 23enne che voleva farsi esplodere. La sconfitta del si al referendum è ancora aperta, per questo il centrodestra non vuole farsi trovare impreparato alle amministrative di maggio e in Puglia, dove si vota in 54 comuni, si riunisce per fare il pu to sulle candidature - facebook.com facebook La sconfitta del si al referendum è ancora aperta, per questo il centrodestra non vuole farsi trovare impreparato alle amministrative di maggio e in Puglia, dove si vota in 54 comuni, si riunisce per fare il pu to sulle candidature x.com