Taglia il pene al marito nel sonno | la donna resta in carcere

Una donna è stata arrestata dopo aver mutilato il marito mentre dormiva, il primo maggio scorso ad Angri. L'uomo ha perso circa tre litri di sangue a causa dell'intervento, che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La donna si trova ora in carcere, mentre le autorità continuano le indagini sulla vicenda.

Ha perso tre litri di sangue in poche ore l'uomo che, il primo maggio scorso, è stato evirato dalla moglie, mentre dormiva, ad Angri. La vittima era giunta al pronto soccorso con un grave shock emorragico, perdendo 3 litri di sangue in poche ore. Il 41enne, originario del Bangladesh, è stato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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