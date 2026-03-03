Dal divieto di avvicinamento al carcere | la donna si presentava in casa dell' ex marito

Una donna di 50 anni di origine messicana è stata arrestata e portata in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex marito. La donna si presentava frequentemente a casa dell’uomo, nonostante le restrizioni imposte dalle autorità. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno confermato l’inosservanza delle misure cautelari precedenti.

L'intervento tempestivo degli agenti della squadra volante ha scongiurato ulteriori conseguenze.

Viola il divieto di avvicinamento e si presenta a casa dell’ex marito 80enne: arrestataHa violato il divieto di avvicinamento e si è presentata a casa dell’ex marito 80enne: per questo una donna di 49 anni è stata arrestata dalla...

Paura per una donna a Faenza raggiunta in casa nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato 60enneUn uomo di 60 anni è stato fermato a Faenza per atti persecutori nei confronti di una donna: l’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento, è...

Stalking procedibile d'ufficio se collegato al divieto di avvicinamentoLa Cassazione stabilisce che lo stalking è procedibile d'ufficio quando è connesso alla violazione del divieto di avvicinamento. In tal caso la querela non è rimettibile ... studiocataldi.it

Viola il provvedimento del giudice di avvicinamento della ex compagna, arrestato dai Carabinieri per resistenza a Pubblico UfficialeI Carabinieri della Stazione di Codroipo hanno arrestato un 43enne residente nella provincia friulana per resistenza a Pubbllico Ufficiale. L’uomo, già gravato dalla misura cautelare del divieto di av ... triestecafe.it

Viola divieto di avvicinamento alla ex, arrestato per resistenza. Era nel giardino dell'abitazione e ha minacciato di darsi fuoco #ANSA x.com