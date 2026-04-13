Schlein | Trump inaccettabile su Papa Leone mi aspetto che tutti condannino – Il video

Una dichiarazione recente evidenzia che le critiche rivolte a papa Leone da parte di un ex presidente degli Stati Uniti sono state definite gravissime e inaccettabili da una figura politica italiana. La stessa persona ha affermato che tali attacchi rischiano di creare uno scontro senza precedenti. La discussione si è concentrata su queste dichiarazioni, che sono state rese pubbliche attraverso un video.

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 “Gli attacchi a papa Leone da parte di Trump sono gravissimi, inaccettabili, e aprono uno scontro senza precedenti. Un attacco di questo tipo non ha precedenti nella storia. Attaccare e insultare il papa per il suo richiamo alla pace è un atto gravissimo un gesto di sopraffazione di chi non tollera le voci libere. Piena solidarietà a papa Leone. Mi aspetto che ciascuno si assuma le proprie responsabilità e condanni gli attacchi di Trump”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein aprendo la direzione del partito. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole”Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”. Parole Trump su Papa, Tajani: Leone è uomo forte, grandissimo rispetto per lui – Il video(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "Io nutro grandissimo rispetto nei confronti del Santo Padre.