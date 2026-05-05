Una dirigente politica ha condannato un intervento dell'ex presidente degli Stati Uniti, definendolo un attacco senza precedenti nei confronti del papa. Secondo quanto dichiarato, le affermazioni attribuite a Trump sono considerate false e gravi, in quanto colpiscono una figura che svolge un ruolo di promozione della pace e del rispetto, senza precedenti nella storia tra un capo di stato e il leader della Chiesa cattolica.

“Nuovo attacco Trump a Papa? Non sono solo falsità, sono un attacco senza precedenti nella storia di un capo di stato al papa perché predica la pace perché è giusto e parte del suo ruolo. Davvero inspiegabile, inaccettabile e grave. Ciò che invece sta mettendo a rischio la vita di moltissime persone in giro per il mondo sono queste guerre che Trump continua a portare in diversi paesi. Ricordiamo che da quando ha iniziato ha già bombardato 7 paesi”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un evento all’Istituto don Luigi Sturzo a Roma. “Questa guerra illegale non doveva neanche cominciare e deve finire quanto prima – insiste...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Schlein: "Attacco Trump a Papa inaccettabile e grave"

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