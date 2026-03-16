La Ginnastica Petrarca sul podio dei campionati interregionali di ritmica

La Ginnastica Petrarca si è piazzata sul podio ai campionati interregionali di ritmica a Arezzo, il 16 marzo 2026. La squadra ha partecipato con diverse atlete, conquistando un risultato di rilievo nella competizione. La manifestazione ha coinvolto più squadre provenienti da diverse regioni, con prove di esercizi individuali e di squadra. La Ginnastica Petrarca ha ottenuto il secondo posto nella classifica finale.

Arezzo,16 marzo 2026 – . Il merito è di Giulia Perli del 2011 che è scesa in pedana alla Zona Tecnica Gold di Specialità nella laziale Ferentino dove, a confronto con coetanee del centro Italia nella categoria Junior2, ha centrato un doppio terzo posto alle clavette e al cerchio. Questi due bronzi hanno permesso alla giovane ginnasta petrarchina di meritare in entrambi gli attrezzi la qualificazione per le finali nazionali di Campobasso che, sabato 11 e domenica 12 aprile, termineranno con il conferimento del tricolore. L’ottima prova conseguita all’interregionale dà... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca sul podio dei campionati interregionali di ritmica Articoli correlati Nuoto. La New Team Giano sul podio dei campionati regionaliSi è conclusa con un risultato di assoluto rilievo la partecipazione della New Team Giano ai Campionati Regionali Master 2026 dello scorso weekend... Nuoto Master: La New Team Giano sul podio dei Campionati Regionali di Livorno 2026Arezzo, 25 febbraio 2026 – Nuoto Master: La New Team Giano sul podio dei Campionati Regionali di Livorno 2026. Vlada - Corpo Libero - Campionato Nazionale Individuale Allieve Gold 2025 Tutto quello che riguarda Ginnastica Petrarca Temi più discussi: ?La Petrarca trionfa al debutto nella serie C; Pgf sale sul podio a Torino; Ginnastica Falciai: i risultati delle prove CSEN a Castiglion Fiorentino; Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. La Ginnastica Petrarca al Festival Internazionale Tedesco di GinnasticaArezzo, 25 maggio 2025 – La Ginnastica Petrarca in pedana nella più grande e partecipata manifestazione ginnica del mondo. Trentaquattro atleti e atlete del gruppo della Gymnaestrada partiranno lunedì ... lanazione.it Pgf sale sul podio a TorinoGrande novità quest’anno per la ginnastica artistica maschile targata Palestra Ginnastica Ferrara, con la partecipazione al campionato di Serie C interregionale. Tre le prove previste più eventuale pl ... ilrestodelcarlino.it Ginnastica Petrarca a Passioni in Fiera - AREA UISP Sabato 7 (16:00-18:00) e Domenica 8 marzo (15:30-17:30) Area UISP Esibizioni di ginnastica tra tecnica e spettacolo. Biglietti in prevendita online Bambini GRATIS fino a 12 anni #PassioniInFier - facebook.com facebook