Di recente, è emerso un aneddoto inedito riguardante un incontro tra il futuro re e un’attrice italiana. Lory Del Santo ha raccontato di un faccia a faccia caratterizzato da tacchi molto alti e risate, un episodio che ha attirato l’attenzione online. La rivelazione è arrivata attraverso un’intervista e si aggiunge a un’altra dichiarazione in cui si parla di un rifiuto a un noto politico internazionale.

Non fosse stato per l’intervista di Monica Setta non avremmo conosciuto il gustoso aneddoto dell’incontro tra Re Carlo III, all’epoca principe, e Lory Del Santo, che in queste ore sta facendo il giro del web. Un faccia a faccia divertente e informale che l’attrice e regista ha svelato durante la trasmissione Storie al Bivio Weekend del 2 maggio scorso, nel gran finale di stagione del talk show di Rai2. Sollecitata da Setta, Del Santo ha aperto il suo cuore raccontando che l’incontro risaliva ai tempi della sua relazione con il chitarrista Eric Clapton, cononosciuto nel 1985 e terminata nel 1991, poco prima della tragica morte del loro figlio Connor: “ Sì, è tutto vero, è successo a Londra, era un party serale di beneficenza.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Tacchi esagerati e risate”: Lory Del Santo svela il faccia a faccia inedito con Re Carlo (e spunta anche il “no” a Trump)

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