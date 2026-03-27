Carlo Conti sarà ospite della trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani, nel corso della prossima stagione in onda il primo martedì di aprile su Rai2. La puntata vedrà un’intervista tra i due, senza dettagli sui contenuti che verranno affrontati. La trasmissione andrà in onda nella sua nuova edizione, con Conti tra gli ospiti annunciati.

Carlo Conti sarà ospite di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve, in onda il primo martedì di aprile su Rai2. Il conduttore fiorentino, ex direttore artistico del Festival di Sanremo, sarà faccia a faccia con la giornalista romana che taccuino alla mano, lo intervisterà senza peli sulla lingua. Conti ha già incrociato la Fagnani al Festival di Sanremo, accogliendola sul palco dove ha duettato con Fulminacci nella serata delle cover. Ora si invertono i ruoli e Carlo Conti dovrà rivelare che belva si sente. La nuova edizione di Belve accoglie con Conti un ospite di spicco. Come sempre sarà caratterizzata da interviste colme di acume e approfondite che solleticano l’opinione comune. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Carlo Conti a Belve, atteso l’irriverente faccia a faccia con Fagnani

Articoli correlati

Leggi anche: A Realpolitik il faccia a faccia tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci

Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?Stasera, lunedì 23 febbraio, torna in prima serata su Rai 3 Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, e al centro della puntata ci sarà...

Una raccolta di contenuti su Carlo Conti

Temi più discussi: Belve fa il colpaccio, anche Carlo Conti fra le vittime di Francesca Fagnani. Anteprima; Stefania Cappa, salta l'intervista alla cugina di Chiara Poggi a Belve Crime: Niente accordo sul compenso; Carlo Conti: Sanremo da Guinness? Meglio la Fiorentina che si riprende. Agli ascolti alti preferisco un'abbronzatura perfetta; Belve conquista Carlo Conti tra gli ospiti di Francesca Fagnani.

Belve conquista Carlo Conti tra gli ospiti di Francesca FagnaniBelve torna su Rai2: Francesca Fagnani intervista Carlo Conti Il primo martedì di aprile su Rai2 torna Belve, il talk d’interviste taglienti ideato e ... assodigitale.it

Belve fa il colpaccio, anche Carlo Conti fra le vittime di Francesca Fagnani. AnteprimaL'ex direttore artistico del Festival di Sanremo sarà di fronte a Francesca Fagnani per rispondere alle domande dell'intervistatrice più graffiante del piccolo schermo ... affaritaliani.it

Nella nuova edizione di #Belve sarà ospite anche Carlo Conti. Il direttore artistico degli ultimi due Festival di Sanremo risponderà alle domande graffianti di Francesca Fagnani. (Da Hit) #Sanremo2026 #DallaStradaAlPalco x.com

#CarloConti e #AntonellaClerici ricordano #FabrizioFrizzi. Oggi ricorre l’ottavo anniversario della m0rte di Fabrizio Frizzi. I suoi amici Carlo Conti e Antonella Clerici lo hanno voluto ricordare tramite i suoi profili social. La Clerici ha postato una foto di diversi an - facebook.com facebook