Tableaux Vivants lo spettacolo La conversione di un cavallo è tornato in riva allo Stretto
Lo spettacolo Tableaux Vivants da Caravaggio “La conversione di un cavallo” è tornato a calcare il palcoscenico della città dello Stretto. A distanza di tre anni, la composizione delle tele di Caravaggio, attraverso la forma d’arte performativa cosiddetta dei “Quadri viventi”, in cui gli attori.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG
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