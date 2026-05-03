Appuntamento elettorale Fratoianni scende in riva allo Stretto a sostegno di Battaglia

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana-Avs si è recato lungo lo Stretto per sostenere un candidato alle elezioni. L’evento segue di circa dieci giorni la presentazione ufficiale della lista al Comune, alla quale aveva partecipato anche un'onorevole. La presenza del leader del partito ha attirato un buon numero di partecipanti, che hanno ascoltato il discorso di sostegno e condiviso la mobilitazione in vista delle prossime consultazioni.

Dopo la partecipata presentazione della lista Avs al Comune alla presenza dell’on. Elisabetta Piccolotti, a distanza di dieci giorni è la volta del segretario nazionale di Sinistra Italiana-Avs, on. Nicola Fratoianni.Il leader sarà in riva allo Stretto per sostenere il candidato sindaco del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Fratoianni: No a missione allo stretto di Hormuz senza mandato ONU – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La dichiarazione di Nicola Fratoianni di Avs in piazza Montecitorio. Capo Peloro: "Passeggiando in riva allo Stretto tra scienza e natura"Ma esiste una spiaggia a Messina dove fare una passeggiata in riva al mare osservando una formazione rocciosa preistorica, raccogliendo sulla sabbia...