Synergy e Polisportiva Galli avanti nei playoff | doppia qualificazione al secondo turno

Il 5 maggio 2026, si sono concluse le serie di playoff di Divisione Regionale 1 con la qualificazione di Synergy e Polisportiva Galli al secondo turno. Entrambe le squadre hanno superato il primo turno dopo partite intense e decisive, che si sono risolte solo nell'ultimo match della serie. Le sfide sono state combattute e hanno richiesto tutte e tre le gare per stabilire chi avrebbe avanzato.

Arezzo, 05 maggio 2026 – La Synergy e la Polisportiva Galli di San Giovanni conquistano l’accesso al secondo turno dei playoff di Divisione Regionale 1 al termine di due serie combattute, entrambe decise alla decisiva Gara 3. Un risultato che premia il lavoro delle due formazioni e conferma il buon momento del basket sangiovannese, capace di imporsi anche nei passaggi più delicati della stagione. Per la Synergy, la qualificazione è arrivata sabato sera sul campo della Libertas Lucca, al termine di una sfida intensa chiusa sul punteggio di 78-85. Gli arancio-verdi, guidati da coach Mostardi, hanno offerto una prestazione di grande solidità, riuscendo a mantenere il controllo della gara nei momenti chiave.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Synergy e Polisportiva Galli avanti nei playoff: doppia qualificazione al secondo turno Notizie correlate Basket femminile, la Polisportiva Galli in semifinale playoff: sfida a MatelicaArezzo, 23 aprile 2026 – Dopo aver superato il turno dei quarti di finale contro Ragusa con una serie combattuta conclusa sul 2-1, la Polisportiva... WTA Rouen 2026, Jessica Pieri si ferma al secondo turno del tabellone di qualificazioneSi ferma ad un passo dal traguardo, l’ingresso nel main draw, l’avventura di Jessica Pieri a Rouen, torneo francese sulla terra battuta. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DR1 basket, Synergy e Polisportiva Galli qualificate per il secondo turno di playoff; Vittoria Synergy e sconfitta polisportiva Galli nei play-off di Divisone regionale 1; Gioco d’azzardo: in Valdarno aretino giocati 186 milioni in un anno. Il progetto della Asl per la prevenzione tra i giovani; Basket | sfida di gara due dei playoff Libertas sul parquet del Ms Synergy Valdarno. Vittoria Synergy e sconfitta polisportiva Galli nei play-off di Divisone regionale 1Una vittoria e una sconfitta nelle gare di ritorno del primo turno play-off del campionato di Divisione regionale 1. A vincere è stata la Synergy, che ha battuto 95-66 la Libertas Lucca in una partita ... valdarnopost.it Impresa della Polisportiva GalliArezzo, 04 maggio 2026 – Servono cuore, carattere e nervi saldi per scrivere una pagina di sport destinata a restare. La Polisportiva Galli compie l’impresa in gara 3, espugnando il parquet di Matelic ... sport.quotidiano.net L'angolo di coach Pavese di Polisportiva "A. Galli" Basket sul match con Basket Donoratico - facebook.com facebook "GALLI S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates x.com