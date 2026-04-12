WTA Rouen 2026 Jessica Pieri si ferma al secondo turno del tabellone di qualificazione

A Rouen, torneo femminile su terra battuta, Jessica Pieri ha concluso la sua partecipazione al secondo turno di qualificazione. La giocatrice italiana non è riuscita a superare questa fase e non ha ottenuto l'accesso al tabellone principale. Il torneo si disputa in Francia e si svolge sulla superficie di terra battuta.

Si ferma ad un passo dal traguardo, l’ingresso nel main draw, l’avventura di Jessica Pieri a Rouen, torneo francese sulla terra battuta. Nel secondo turno del tabellone di qualificazione la russa Alina Charaeva, numero 126 WTA, travolge l’azzurra 6-1 6-1 in un’ora e tredici minuti. L’italiana perde il servizio di apertura ai vantaggi, ha però il merito di non demordere e, alla terza opportunità, recupera la battuta ed impatta sull’1-1. Alina Charaeva, al termine di un interminabile terzo gioco, trasforma la quarta opportunità per operare il break del 2-1 e prende il largo. La russa prende definitivamente il largo e trasforma il secondo set point per il perentorio 6-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rouen 2026, Jessica Pieri si ferma al secondo turno del tabellone di qualificazione WTA Miami 2026, Trevisan e Stefanini escono al primo turno del tabellone di qualificazioneSi chiude con due sconfitte in altrettante partite il lunedì delle giocatrici italiane impegnate nelle qualificazioni del torneo WTA di Miami. Leggi anche: WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza del torneo in Francia